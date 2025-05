Radrennen verspricht Hochspannung

Tradition ist Tradition: Am 1. Mai geht es beim Radrennen Eschborn-Frankfurt erneut zur Sache. Ab 12 Uhr startet die Elite auf die Strecke, die auch in diesem Jahr wieder durch ein anspruchsvolles Terrain ziemlich viel Spannung verspricht. Mit der Ankunft im Ziel vor der Alten Oper in Frankfurt ist gegen 17 Uhr zu rechnen.