Nach etlichen Brüchen benötigt der hessische Radstar John Degenkolb viel Geduld. Im hr-heimspiel! berichtet er von einer anstrengenden Reha, seinen Zielen und bietet kreative Lösungen für feucht-fröhliche Alltagsprobleme.

Videobeitrag Verletzter Degenkolb im hr-heimspiel! über seine Ziele Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

Die höllischen Schmerzen, die der hessische Radstar John Degenkolb erleben musste, jene nach seinem Sturz bei der Flandern-Rundfahrt vor knapp drei Wochen, sind so langsam verschwunden. Hier ein Ziepen, dort ein Wehwehchen. Alles in allem aber lässt es sich mittlerweile aushalten – trotz der erlittenen Brüche am rechten Schlüsselbein, Ellenbogen, Unterarm und Handgelenk.

Es wurde schließlich alles fachmännisch geflickt, die Ärzte der Frankfurter Unfallklinik haben in einer langen OP offenbar gute Arbeit geleistet. "Sie haben mich mit allen Schrauben und Platten wieder zusammengeschustert, die sie in Frankfurt finden konnten", so Degenkolb.

Die Alltagsprobleme des John Degenkolb

Beschwerlich ist sein Leben dennoch, insbesondere der Alltag, wie der 36-Jährige aus Oberursel am Montagabend im hr-heimspiel! anschaulich erzählte. "Man schläft bescheiden", vor allem dann, wenn man wie er normalerweise auf der rechten Seite zur Ruhe findet. Zudem: "Zähneputzen geht überhaupt nicht." Man muss wissen: Degenkolb ist Rechtshänder, eben jene Körperhälfte aber ist derzeit außer Gefecht gesetzt, komplett geschient.

Und wer schon mal selbst probiert habe, sich mit der schwachen Hand die Beißerchen zu reinigen, so Degenkolb, "der stößt an Grenzen". Auch seine Familie habe sich das Trauerspiel nicht lange ansehen können, "sie haben mir nach einer Woche eine elektrische Zahnbürste gekauft". Gelächter im Raum, Gelächter bei Degenkolb, da nimmt einer die missliche Lage mit viel Humor.

hr-Experte beim Radrennen am 1. Mai

Die Situation freilich ist für einen Hochleistungssportler keine einfache. Vor allem für einen, der ansonsten das ganze Jahr über immer in Bewegung ist, selbst an Ruhetagen oft genug aufs Rad steigt. Doch plötzlich: Stillstand! "Geduld, Geduld, Geduld" sei das entscheidende Stichwort, "um den richtigen Moment in der Reha zu finden, wieder nach vorne zu pushen". Ein bisschen freihändiges Strampeln auf dem Ergometer, mehr geht zurzeit einfach nicht.

Einen Zeitplan für seine Rückkehr aufs Rad und in den Profizirkus will er bewusst nicht nennen, kann er vermutlich auch gar nicht. Schritt für Schritt, Tag für Tag. Lieber keinen Druck aufbauen, lieber dem Körper die nötige Zeit gönnen. Das Radrennen Eschborn-Frankfurt am 1. Mai (ab 12 Uhr/live im hr-fernsehen und auf hessenschau.de), sein so geliebtes Heimrennen, wird er nur vom Streckenrand beobachten können – unter anderem als hr-Experte am Mammolshainer Stich, dem Herzstück des hessischen Radklassikers.

Paris-Roubaix als Sehnsuchtsziel

Doch Degenkolb kennt diesen langwierigen Heilungsprozess, er hat ihn schon einmal erleben müssen. 2016 war das, da wurde er im Trainingslager auf Mallorca von einem Auto erfasst, das auf der falschen Straßenseite fuhr. Er verletzte sich schwer, bangte um seine Karriere und kam doch stark zurück. 2017 wird er bei seinem Lieblingsrennen Paris-Roubaix, das er ein Jahr zuvor sensationell gewonnen hatte, guter Zehnter. 2018 gewann er bei der Tour de France eine Etappe.

Und jetzt? "Ich möchte mich wieder in die Verfassung bringen, um Siege fahren zu können." Bei Eschborn-Frankfurt will er noch mal an der Startlinie stehen, ebenso natürlich bei Paris-Roubaix. "Das ist mein großer Wunsch", sagte Degenkolb, dessen Vertragssituation beim Team Picnic PostNL beides zulässt.

Nun also muss nur noch der Körper, der rechte Arm, wieder mitmachen. Doch: So schwer der Alltag derzeit auch ist, das Schlafen oder das Zähneputzen, so kreativ geht Degenkolb damit um. Für die Kaltgetränke-Zufuhr im Anschluss ans heimspiel! benötigte er jedenfalls keine Hilfe. Den Kronkorken seiner Flasche ploppte er mal eben mit einem Fahrrad weg. Doch sehen Sie selbst: