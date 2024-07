Die Footballer der Frankfurt Galaxy haben einen neuen Spielmacher. Matthew McKay übernimmt das Ruder vom bisher glücklosen Luke Zahradka. Den Neuen hatten sogar die Dallas Cowboys schon auf dem Radar.

Frankfurt Galaxy hat einen neuen Quarterback. Wie das hessische Team aus der European League of Football (ELF) am Montagabend bekanntgab, schließt sich Matthew McKay den Bornheimern an. Der US-Amerikaner übernimmt für den bislang enttäuschenden Luke Zahradka, der wegen einer lädierten Schulter auf die Verletztenliste (Injured Reserve) der Galaxy rutscht.

"Ich freue mich auf Frankfurt und das Team", sagt McKay, der nach Informationen des hr-sport bereits am Dienstag sein erstes Training in Frankfurt absolvieren soll. Gut möglich, dass er gegen Köln am Samstag (18 Uhr) seine Premiere für die Men in Purple feiert.

Auch die Dallas Cowboys waren interessiert

Der 24-Jährige hat im College für North Carolina State, Montana State und Elon in Phoenix gespielt. Insgesamt absolvierte er 34 Pflichtspiele im College, warf 41 Touchdowns und acht Interceptions. McKay, der beweglicher ist als Zahradka, ist auch als Läufer gefährlich und hat es als solcher immerhin auf zehn Touchdowns im College gebracht.

Vergangenes Jahr wurde er ins Rookie-Camp von NFL-Club Dallas Cowboys eingeladen, konnte sich dort aber nicht für ein Engagement empfehlen. "Wir hoffen, dass Matthew unserer Offensive einen neuen Impuls verleiht", sagt Galaxy-Cheftrainer Thomas Kösling.

War's das für Zahradka?

Die Abteilung Attacke hatten die Hessen nach der vergangenen Saison umgebaut, kam unter der Leitung von Zahradka aber nie ins Rollen. Der 33 Jahre alte Italo-Amerikaner warf in fünf Spielen gerade einmal neun Touchdowns und fast ebenso viele (sieben) Interceptions. Zudem verlor er auch als Läufer noch diverse Male den Ball.

Von ihren bisherigen fünf Saisonspielen gewannen die Hessen nur zwei. Das Minimalziel "Playoffs" droht verpasst zu werden.

Gegen die Madrid Bravos saß Zahradka vergangenen Samstag bereits die komplette erste Halbzeit auf der Bank, was laut Frankfurter Allgemeinen Zeitung aber vorrangig nicht seiner Verletzung, sondern seinen bisherigen Leistungen geschuldet war. Bedeutet: Sollte McKray seinen Job als Quarterback besser machen, dürfte Zahradkas Name bis zum Saisonende auf der Verletztenliste stehen bleiben.