Der TTC Fulda-Maberzell ist zurück an der Tabellenspitze der Bundesliga.

Die Osthessen gewannen am Sonntag das Spitzenspiel gegen Bremen souverän mit 3:0 und zogen in der Tabelle an Werder vorbei auf Platz eins. Eine Niederlage kassierte hingegen der TTC OE Bad Homburg. Der Aufsteiger musste sich in Mühlhausen 0:3 geschlagen geben.