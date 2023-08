Die Footballer der Frankfurt Galaxy haben sich kurz vor Schließen des Transferfensters noch einmal verstärkt. Für Aufsehen sorgt vor allem ein Neuzugang aus den USA – und die Entlassung seines Vorgängers.

Nichts geht mehr auf dem Spielermarkt in der European League of Football (ELF). Das Transferfenster hat geschlossen. In der freien Woche, der sogenannten "Bye Week", konnten die 16 Teams ein letztes Mal Spieler verpflichten. Wer jetzt noch keinen Vertrag unterschrieben hat, bekommt auch keinen mehr. Einzige Ausnahme: Sollte sich noch ein Quarterback verletzen, darf die betreffende Mannschaft einen neuen Spielmacher engagieren.

Junge Spieler für die Kadertiefe

Die Galaxy aus Frankfurt hat die letzte Transfer-Chance genutzt und gleich vier neue Spieler geholt. Zwei davon, Safety Finn Schwarzkopf und Running Back Marvyn Bouembe, kommen aus der U19 der Bad Homburg Sentinels und sind eher als Verstärkung der Kadertiefe gedacht. "Das sind vielversprechende junge Leute", sagte Sportdirektor Andreas Renner im Gespräch mit dem hr-sport.

Mit Center Paul Kolter wollen die Hessen ihre zuletzt so löchrige Offensive Line verstärken. "Ihn hatten wir schon länger auf dem Schirm", so Renner. Aber auch Kolter hatte mit einer Verletzung zu kämpfen und ist noch immer etwas angeschlagen. In der entscheidenden Saison-Phase, so hoffen sie bei der Galaxy, ist der U19-Nationalspieler aber mit an Bord.

Lynch ersetzt Robins

Eine umgehende Verstärkung soll hingegen der US-Amerikaner Dejion Lynch sein. Der Cornerback ist nicht nur der vielversprechendste Neuzugang, er ist auch der überraschendste. Um Lynch zu bekommen, entließ die Galaxy nämlich BerDale Robins, weil sie maximal vier US-Amerikaner im Roster haben dürfen. Der 24-Jährige hat bisher aber eigentlich eine gute Saison gespielt und immerhin schon drei Interceptions gefangen.

Im vergangenen Heimspiel der Galaxy gegen Fehervar stand Robins bereits nicht mehr im Kader. Viele Fans dachten, der Verteidiger habe sich verletzt und sei deshalb entlassen worden. Nach Informationen des hr-sport ist das aber nicht der Fall. Zwischen den Hessen und dem US-Amerikaner soll es nicht 100-prozentig gepasst haben. Unterschiedliche Ansichten führten zur Trennung – und machten den Weg frei für Lynch.

Debüt gegen den Ex-Club?

"Auch Dejion hatten die Trainer schon länger auf dem Schirm", erklärt Renner. "Er hat in Köln, in Italien und in Helsinki gespielt. Er kennt den Football in Europa." Entsprechend schnell soll der 26-Jährige in den aktiven Kader integriert werden. Schon am Samstag (17 Uhr) könnte er bei den Cologne Centurions ein erstes Mal für die Galaxy auf dem Platz stehen. Am Hinspiel-Sieg gegen Köln hatte BerDale Robins mit zwei Interceptions gehörigen Anteil.