Zahlreiche Glückwünsche für Olympia-Siegerin Tertsch

Die Darmstädterin Lisa Tertsch hat nach dem Gewinn der Goldmedaille in der Triathlon-Mixed-Staffel in Paris am Montag zahlreiche Glückwünsche erhalten.

"Besonders freut mich, dass eine Hessin im Gold-Team erfolgreich war und sende besondere Glückwünsche nach Darmstadt zu Lisa Tertsch", sagte Ministerpräsident Boris Rhein (CDU). Auch Markus Kremin, Leiter des Olympiastützpunktes (OSP) Hessen, gratulierte: "Wir freuen uns sehr mit ihr und der deutschen Mixed-Staffel, die sich für ihren Aufwand in den vergangenen Monaten belohnt hat. Das ist ein grandioser Triumph für das deutsche Team und auch für den hessischen Sport."