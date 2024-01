Hier macht der Winter in Hessen noch mehr Spaß

Ob Husky-Wanderung, Fatbike-Tour oder ein Treffen mit Rentieren - der Winter in Hessen ist vielfältig. Wir haben fünf Aktivitäten und Ausflugsziele für die Ferien oder das Wochenende herausgesucht.

Kein Schnee oder einfach keine Lust auf Ski- oder Schlittenfahren? In Hessen kann man den Winter auch anders genießen - mit Tieren, Mountainbikes mit fetten Reifen oder auf besonders großen Schuhen. hessenschau.de hat fünf Alternativen, die Sie bei nächster Gelegenheit ausprobieren können.

Weitere Informationen Übersicht der Aktivitäten Husky-Wanderungen in Butzbach

Fatbike-Touren in Schotten

Schneeschuhwanderungen in Schotten

Rentiere erleben in Hofgeismar

Eisstockschießen in Bad Wildungen Ende der weiteren Informationen

Man muss nicht nach Kanada oder Skandinavien fahren, um Schlittenhunde hautnah zu erleben. Das ist auch im Taunus möglich. Hier können Hundefans mit den Huskys geführte Wanderungen unternehmen oder eine Schlittenfahrt ausprobieren.

Preise

Das Husky-Camp in Butzbach (Wetterau) bietet geführte Wandertouren an. Sie dauern drei bis vier Stunden und kosten 85 Euro pro Person. Daneben bieten Birgit Reinhardt-Mühl und Jochen Mühl Fahrradtouren und Gespannfahrten mit den Tieren an.

Weitere Informationen Kontakt und Information Taunus

Husky Camp

Im Erlengrund 6

35510 Butzbach-Hausen

Telefon: 06033 920956

E-Mail: info@husky-camp.de

Internet: www.husky-camp.de Ende der weiteren Informationen

Huskys fühlen sich nicht nur im Schnee wohl. Die Hunde sind auch bei langen Wanderungen glücklich. Bild © Colourbox.de

Fatbikes – mit dem Rad durch den Schnee in Schotten

Bei Schnee Fahrradfahren? Das geht in Schotten (Vogelsberg) mit den sogenannten Fatbikes. Sie haben besonders breite, dicke Reifen mit ausgeprägtem Profil. Durch einen recht niedrigen Reifendruck formen sie den Untergrund, so dass man über Sand, groben Schotter oder Schnee fahren kann.

Preise

Die Touren werden für Einsteiger und Fortgeschrittene angeboten - allerdings sollten auch Fatbike-Neulinge genügend Kondition für eine Tour inklusive Mountainbike-Erfahrung haben. Die Tour dauert für Einsteiger zirka 80 Minuten, Fortgeschrittene sind zwei bis drei Stunden unterwegs. Tour und Leihrad kosten 49 beziehungsweise 59 Euro. Die Termine für 2024 stehen derzeit noch nicht fest.

Weitere Informationen Kontakt und Information Vogelsberg

Kokopelli

Am Hoherodskopf 2

63679 Schotten/Breungeshain

Telefon: 06044 9659552

E-Mail: masters@koko-pelli.de

Internet: www.koko-pelli.de Ende der weiteren Informationen

Schneeschuhwanderungen in Schotten

Schneeschuhe sehen zunächst etwas unförmig aus, aber mit ihnen lässt es sich leicht durch den Schnee stapfen. Die Trittfläche ist um einiges größer als bei normalen Schuhen, wodurch das Gewicht besser verteilt wird.

Mit speziellen Schuhen läuft es sich ganz einfach durch den Schnee. Bild © picture-alliance/dpa

Preise

Eine geführte Schneeschuhwanderung in Schotten kostet 25 Euro pro Person. Enthalten sind Schneeschuhe, Teleskopstöcke und ein Heißgetränk. Vor der Veranstaltung muss man sich anmelden und einen Platz reservieren. Die Wanderungen finden samstags und sonntags um 13 Uhr bei ausreichender Schneelage statt. Treffpunkt ist die Almhütte.

Weitere Informationen Kontakt und Information Vogelsberg

Ski-Taufstein

Am Hoherodskopf 2

63679 Schotten

Telefon: 0160 6491113

Internet: www.ski-taufstein.de Ende der weiteren Informationen

Wer Rentieren ganz nah kommen möchte, muss nicht bis in den hohen Norden fahren. Im Tierpark Sababurg im Reinhardswald können Sie auf eine ganze Herde treffen. Dort wurde ein Lapplandlager errichtet und sorgt für die typisch nordische Atmosphäre. Neben Rentier-Touren und einem Rentier-Führerschein können gemütliche Abende am Lagerfeuer gebucht werden.

Im Tierpark Sababurg können Sie Rentiere aus Lappland treffen. Rentier-Mann Uwe Kunze betreut die Tiere. Bild © picture-alliance/dpa

Preise

Der Eintritt in den Tierpark Sababurg kostet 10,50 Euro für Erwachsene und 6 Euro für Kinder. Veranstaltungen im Lappland-Lager können individuell gebucht werden. Eine Rentiertour mit Rentierführerschein kostet 60 Euro (für Kinder unter 10 Jahren 50 Euro).

Weitere Informationen Kontakt und Information Tierpark Sababurg/Lapplandlager

Sababurg 1

34369 Hofgeismar

Öffnungszeiten im Winter

10 bis 16 Uhr

Telefon: 0171 4224929

E-Mail: info@renrajd.com

Internet: www.tierpark-sababurg.de und www.renrajd.com Ende der weiteren Informationen

Eisstockschießen in Bad Wildungen

Diese Sportart erinnert stark an Curling. Wer Eisstockschießen schon immer mal ausprobieren wollte, kann dies noch bis zum 14. Januar auf der Eisstockbahn in Bad Wildungen (Waldeck-Frankenberg) in die Tat umsetzen.

Preise

Der Eintritt für die Eisstockbahn beträgt für Erwachsene 4,50 Euro. Kinder bis 12 Jahre zahlen 3,50 Euro.

Weitere Informationen Kontakt und Information Bad Wildungen

Parkplatz Brunnenallee 1

Bad Wildungen

Öffnungszeiten

Mo bis Do und Sonntag: 11 bis 21 Uhr

Fr und Sa: 11 bis 22 Uhr

Telefon: 0178 7714154 Ende der weiteren Informationen

Eisstockschießen bereitet vor allem mit Freunden und Familie große Freude. Bild © picture-alliance/dpa