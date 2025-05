Unwetterwarnungen vor Starkregen, Hagel und Sturmböen in vielen Teilen Hessens

Der Wetterumschwung in Hessen sorgt am Samstag in zahlreichen Kreisen für Gewitter, Starkregen und Sturmböen. Seit dem Nachmittag gibt es Unwetterwarnungen. Sturmböen sorgen für umgestürzte Bäume.

Umgestürzte Bäume in der Offenbacher Innenstadt

Neben der kühleren Luft bringt der Wetterumschwung auch teils starken Regen mit sich. Der DWD gab am Samstagnachmittag Unwetterwarnungen für mehrere Kreise heraus. Als Folge seien auch Überschwemmungen möglich.

Es könne über mehrere Stunden zu Starkregen kommen, so könnten innerhalb von einer Stunde bis 30 Liter pro Quadratmeter und punktuell auch mehr fallen, teilte das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) mit. Lokal seien bis zu 50 Liter pro Quadratmeter binnen weniger Stunden nicht auszuschließen. Der Schwerpunkt der mehrstündigen Niederschläge lag zunächst in Nordhessen.

Am meisten Regen in Nordhessen

Nach Daten des hr/ARD-Wetterkompetenzzentrums vom frühen Abend kam im nordhessichen Waldeck-Alraft (Waldeck-Frankenberg) mit 37 Liter pro Quadratmeter die höchste Regenmenge in Hessen runter - gefolgt von Witzenhausen-Ziegenhagen (Werra-Meißner) mit 29 l/Quadratmeter. Auch in Philippsthal (Hersfeld-Rotenburg) mit 28 l/m², in Fritzlar-Lohne (Schwalm-Eder) 25 l/m² waren es weit über 20 Liter pro Quadratmeter.

Umgestürzte Bäume auf Bundes- und Landesstraßen

Am späten Nachmittag gab der DWD erste Unwetterwarnungen aus, innerhalb kurzer Zeit wurden diese auf zahlreiche Landkreise in Nord- und Südhessen ausgeweitet, ebenso auf das Rhein-Main-Gebiet.

Mit dem Gewitter gingen auch Sturmböen einher. Diese sorgten am späten Nachmittag für zahlreiche umgestürzte Bäume auf den Straßen. Ein Überblick der hr-Verkehrsredaktion:

B49 Limburg - Gießen: zwischen Hadamar und Beselich-Obertiefenbach-Mitte iegen in beiden Richtungen umgestürzte Bäume auf der Fahrbahn

B54 zwischen Hadamar und Oberzeuzheim liegen in beiden Richtungen umgestürzte Bäume auf der Fahrbahn

L3022 zwischen Runkel und Niederbrechen liegen in beiden Richtungen umgestürzte Bäume auf der Fahrbahn

L3063 zwischen Runkel und Steeden liegen in beiden Richtungen umgestürzte Bäume auf der Fahrbahn

Laut Daten des hr/ARD-Wetterkompetenzzentrums wurden in Gießen/Wettenberg schwere Sturmböen mit 101 km/h gemessen, am Hoherodskopf/Vogelsberg waren es 94 km/h. Aber auch in Wiesbaden und am Frankfurter Flughafen gab es Sturmböen mit 78 km/h und 77 km/h.

Am Sonntag weitgehend trocken

In der Nacht zum Sonntag fällt bei vielen Wolken in der Mitte und im Süden noch verbreitet Regen, im Süden können Gewitter dabei sein. Im Verlauf lässt der Regen nach und von Norden her klart es zeitweise auf. Die Luft kühlt auf 10 bis 4 Grad ab.

Am Sonntag bleibt es größtenteils trocken. Höchstens in Richtung Westerwald können wenige Tropfen fallen. Es ist deutlich kühler als zuletzt mit Höchstwerten von 11 Grad im Upland und bis 16 Grad am Main.

Die neue Woche beginnt durchwachsen: Die Höchstwerte bei einem Mix aus Sonne und Wolken betragen am Montag 11 bis 16 Grad und am Dienstag 13 bis 17 Grad.