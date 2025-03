Im Wiesbadener Landtag geht es am Mittwoch ums Geld. Dann soll in letzter Lesung der Landeshaushalt verabschiedet werden. Schon am Dienstag gibt es hitzige Diskussionen, wo gespart werden soll – die Opposition zumindest sparte vorab nicht mit Kritik an den Plänen der Landesregierung.