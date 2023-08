In Wildeck-Obersuhl ist heute der hessische Teil des Grünen Bands eingeweiht worden - also der Bereich an der früheren innerdeutschen Grenze, dessen Natur unter ganz besonderem Schutz steht. Private Waldbesitzer und auch Landwirte haben das in der Vergangenheit immer wieder kritisiert. Darüber hat hessenschau schon mehrfach berichtet. Heute also die offizielle Eröffnung.