Hilfe für Schulverweigerer in Offenbach

Mal einen Tag blau machen – das kennen wohl viele noch aus ihrer eigenen Schulzeit. Was aber, wenn daraus ein Dauerzustand wird? Der Weg zurück in den geregelten Schulalltag ist dann oft schwer. In Offenbach gibt es jetzt Hilfe für notorische Schulverweigerer.