Erste Beziehungen, Freundschaften, erwachsen werden - Die Frankfurter Künstlerin Bekkaa geht in ihrer Musik und in Videos bei Instagram und Tik Tok der Frage nach, was junge Erwachsene beschäftigt - mit einer Mischung aus Unbeschwertheit und Tiefgründigkeit. Mittlerweile kann Bekkaa von ihrer Kunst leben.