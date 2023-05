Lehrkräftemangel in Hessen

Am Dienstag wurden in Wiesbaden und Frankfurt einhundert neue Lehrerinnen und Lehrer von Ministerpräsident Boris Rhein und Kultusminister Alexander Lorz (beide CDU) feierlich vereidigt. Sie werden mit offenen Armen empfangen – denn in Hessen herrscht massiver Lehrkräftemangel.