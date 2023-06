Leon Löwentraut-Ausstellung in Wiesbaden

Der 25-jährige Leon Löwentraut wird in der Kunstszene schon international als Star gefeiert. Sein teuerstes Werk soll über 100.000 Euro erzielt haben. Seine neusten Gemälde sind ab Samstag in der Ausstellung "Vivid Delight – lebhafte Freude" in einer Wiesbadener Galerie zu sehen.