Wie holt man zurück, was längst nicht mehr existiert? Wie macht man Geschichte erlebbar? Für die Museen in Hessen ist das eine berechtigte Frage. Die Antwort heute ist immer öfter digital: In Fulda arbeitet ein junger Programmierer gerade an einer ganz besonderen Virtuellen Realität. Für Museumsbesucher lässt er ein Grab wieder auferstehen – 3500 Jahre alt.