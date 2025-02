Robert Habeck in Frankfurt – Grünen-Wahlkampf in Hessen

In weniger als drei Wochen ist Bundestagswahl – und der Wahlkampf ist in der „heißen Phase.“ Auch bei den hessischen Grünen. Die Partei hatte am Montag die zentrale Figur ihres Wahlkampfes, Robert Habeck, zu Gast in der Frankfurter Jahrhunderthalle.