Schnelles Internet für alle – "Gigabit-Gipfel" in Wiesbaden

Besonders in den ländlichen Regionen Hessens ist die Versorgung mit schnellem Internet nicht groß. Doch das soll sich bis 2030 ändern. Wie das gehen soll, darüber ist am Donnerstag auf dem "Gigabit-Gipfel" in Wiesbaden gesprochen worden.