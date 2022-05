Abschlussprüfungen an Haupt- und Realschulen / Bouffier-Abschied mit 600 Gästen / Was Hessinnen und Hessen Volker Bouffier zum Abschied wünschen / Wie hat Volker Bouffier das Land geprägt? / Neuer Ministerpräsident will Kabinett umbilden / Neues Klavier im Kasseler Hauptbahnhof