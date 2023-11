Töten statt Geburtenkontrolle – Stadt Limburg will Stadttauben an den Kragen

In vielen Städten gibt es zu viele Tauben. Während mancherorts versucht wird, die Population durch Geburtenkontrolle in betreuten Taubenschlägen einzugrenzen, will man in Limburg des Problems mit einer Radikalmethode Herr werden: gezieltem Töten. Das sorgt für Widerstand.