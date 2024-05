Verschollenes Kunstwerk in Biedenkopf aufgetaucht

Der in Gießen geborene Hein Heckroth ist nicht nur Maler und Bühnenbildner, sondern auch Oscar-Preisträger. Nun ist ein verschollenes Kunstwerk von ihm in Biedenkopf aufgetaucht. Das 14 Meter lange Wandbild ist ab jetzt in Gießen zu bewundern.