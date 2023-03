Etwa 400 junge Menschen haben sich am Mittwoch in Kassel am bundesweiten Jugendstreiktag im öffentlichen Dienst beteiligt.

Es gehe auch darum, für junge Menschen nach der Ausbildung attraktiv zu bleiben, sagte Landesjugendsekretärin von Verdi, Hack. Die Gewerkschaft hatte zu der Aktion aufgerufen.

Die Teilnehmer forderten auf der Kundgebung auf dem Opernplatz für die laufende Tarifrunde eine Erhöhung der Ausbildungs- und Studienvergütungen sowie der Praktikantenentgelte um 200 Euro.