Brückenbauarbeiten am Darmstädter Kreuz Ende April. Bild © Imago Images

A5 und A67 am Darmstädter Kreuz am Wochenende gesperrt

Wegen Abbrucharbeiten an einer Brücke werden die Autobahnen 5 und 67 am Darmstädter Kreuz von Freitagabend bis Montagfrüh gesperrt. 4.000 Tonnen Stahlbeton werden abgetragen.

Im Kreuzungsbereich der A5 und A67 am Darmstädter Kreuz soll das sogenannte Zentralbauwerk Süd abgebrochen werden, wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilte. Für die Dauer der Arbeiten wird die A5 in Fahrtrichtung Basel und die A67 in Richtung Frankfurt von Freitag um 21 Uhr bis Montag um 5 Uhr gesperrt.

Bei dem Abriss im Rahmen der Brückenerneuerung sollen den Angaben zufolge insgesamt 4.000 Tonnen Stahlbeton abgetragen, zerlegt und für die Wiederverwendung zwischengelagert werden. Zum Schutz der darunter befindlichen Fahrbahn wird dafür ein "Fallbett aus Sand" aufgeschüttet.

A5 in Richtung Frankfurt befahrbar

Der Verkehr wird während der Sperrungen umgeleitet. Auf der A67 in Richtung Frankfurt werden Verkehrsteilnehmer ab der Anschlussstelle Pfungstadt (Darmstadt-Dieburg) über die B426 zur Anschlussstelle Darmstadt-Eberstadt (U 100) geführt.

Um die Sperrung der A5 in Richtung Basel zu umfahren, gibt es der Autobahn GmbH zufolge drei Möglichkeiten:



ab dem Dreieck Darmstadt über die A672 in Richtung Darmstadt

ab Weiterstadt über die B42 zur Anschlussstelle Büttelborn (U 38)

ab Langen/Mörfelden via Bedarfsumleitung U 37 (B486, B44 zur Anschlussstelle Groß-Gerau)

Die Tank- und Rastanlage Pfungstadt in Richtung Frankfurt wird ebenfalls gesperrt. Die A5 in Richtung Frankfurt bleibt weiterhin befahrbar.

Erneuerung der Brückenbauwerke soll bis Ende 2024 dauern

Wegen der umfassenden Bauarbeiten war die A5 in Richtung Frankfurt am Wochenende nach Ostern auch schon gesperrt. Im vergangenen September waren an einem Wochenende abwechselnd die A5 und die A67 dicht.

Die vier Brückenbauwerke im Kreuzungsbereich der Autobahnen A5 und A67 am Darmstädter Kreuz weisen laut Autobahn GmbH Tragfähigkeitsdefizite auf und müssen erneuert werden. Die Baukosten betragen rund 96 Mio Euro. Die Gesamtmaßnahme solle voraussichtlich bis Ende 2024 dauern.

