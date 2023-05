Der bundesweite Streik bei der Deutschen Bahn ist abgewendet. Auf den letzten Drücker einigten sich der Konzern und die Gewerkschaft EVG vor dem Arbeitsgericht Frankfurt auf einen Vergleich. Ob es trotzdem zu Behinderungen kommt, ist noch unklar.

Mit einem Eilantrag wollte die Deutsche Bahn den anstehenden zweitägigen bundesweiten Warnstreik der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) juristisch abwenden . Das hat geklappt: Das Amtsgericht Frankfurt verhandelte den Antrag am Samstag und legte beiden Parteien einen Vergleich vor, dem diese am Nachmittag nach hr-Informationen zustimmten. Die EVG erklärte daraufhin, sie verzichte auf den für Sonntagabend bis Dienstagnacht geplanten Ausstand. Die Gewerkschaftsmitglieder würden entsprechend informiert.

Die zuständige Richterin hatte in der mündlichen Verhandlung einen Vergleich vorgeschlagen und mehrfach angedeutet, sie habe Zweifel an der Rechtmäßigkeit des angekündigten Streiks. Die EVG laufe Gefahr, vor Gericht zu unterliegen, wenn sie dem Vergleich nicht zustimme.

Der Vergleich sieht vor, dass in den Tarifverträgen der Bahn der Mindestlohn von 12 Euro festgeschrieben wird und alle Tariferhöhungen in der laufenden Tarifrunde voll darauf angerechnet werden. Das soll auch für Beschäftigte gelten, die etwas mehr als den Mindestlohn erhalten.

Bahn geht von "weitgehend normalem Betrieb" aus

Noch ist unklar, ob es trotz des abgesagten Streiks zu Ausfällen oder Behinderungen kommen wird und was dies für umgetauschte Tickets bedeutet.

"Die Herausforderung für unsere Teams ist enorm", sagte Philipp Nagl, Chef der DB Netz AG am Samstag. "Wir werden alles geben, um unseren Kundinnen und Kunden einen möglichst regulären Verkehr anzubieten." Die Planungen für Montag und Dienstag würden sofort aufgenommen. Am Sonntag würden Details bekanntgegeben, inwieweit der Betrieb regulär laufen könne. Er gehe aber von einem "weitgehend normalen Betrieb" aus.

Florian Weh, Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbands AGV MOVE, zeigte sich erfreut: "Heute ist ein guter Tag für die Bahnkunden", sagte er. "Uns ist es gelungen, unter Vermittlung des Gerichts, in eine konstruktive Atmosphäre zu kommen. Wir werden die Verhandlungen am 23. Mai fortsetzen, stehen aber auch schon vorher für einen Wiedereinstieg zu jeder Zeit und an jedem Ort bereit."

Uneinigkeit über Forderungen

Die Bahn hatte argumentiert, der auf 50 Stunden angelegte Warnstreik sei "unverhältnismäßig und schädigt Kunden sowie unbeteiligte Dritte". Sie habe in den Verhandlungen mit der EVG "über 10 Prozent Lohnerhöhung" angeboten. Außerdem habe sie "die zentrale Vorbedingung der EVG erfüllt und sich mehrmals auf die EVG zubewegt".

Die EVG hatte dem Unternehmen insbesondere vorgeworfen, nicht auf Forderungen in Bezug auf Mitarbeitende einzugehen, die den Mindestlohn bekommen. Die Bahn war der Auffassung, sie habe diese Forderungen bereits erfüllt.

Noch am Freitag hatte die Gewerkschaft mitgeteilt, sie halte an ihrem Warnstreik auf der Schiene fest. Die Beschäftigten hätten so von Sonntagabend, 22 Uhr, bis Dienstagabend, 24 Uhr, die Arbeit niedergelegt und den Betrieb im Fern-, Regional- und Güterverkehr lahmgelegt. Auch weitere Verkehrsunternehmen in ganz Hessen, Regionalzüge und S-Bahnen wären betroffen gewesen.

EVG fordert mindestens 650 Euro mehr Geld

Die Tarifverhandlungen im Bahnsektor laufen seit Ende Februar. Es war der dritte bundesweite Warnstreik, zu dem die EVG seither aufgerufen hatte. Im März legte sie gemeinsam mit der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi große Teile des öffentlichen Verkehrs inklusive der meisten Flughäfen für einen Tag lahm.

Der zweite Ausstand beschränkte sich im April auf einen Zeitraum von acht Stunden, sorgte aber ebenfalls für viele Ausfälle vor allem im Fernverkehr.

Der Gewerkschaft geht es nach eigenen Angaben vor allem um die Bedingung, einen gesetzlichen Mindestlohn als Grundlage für dann darauf aufbauende Lohnerhöhungen zu erzielen. Die EVG fordert außerdem mindestens 650 Euro mehr Geld für die Beschäftigten als soziale Komponente. Die bislang von der Bahn vorgelegten Angebote wies die EVG als unzureichend zurück.