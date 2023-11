Bankhaus Metzler in Frankfurt baut Stellen ab

Kurzmeldung Bankhaus Metzler in Frankfurt baut Stellen ab

Die Privatbank Metzler in Frankfurt will sich digitaler aufstellen und baut in diesem Zuge Stellen ab.

Bis 2028 sei mit dem Wegfall von rund zehn Prozent der derzeit etwa 800 Stellen zu rechnen, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Betriebsbedingte Kündigungen solle es nicht geben. Einige Stellen würden nachbesetzt und es würden Altersteilzeitregelungen genutzt werden.