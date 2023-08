In Brensbach hat der letzte Schlachthof in Südhessen seinen Betrieb eingestellt. Tierhalter müssen ihre Schlachttiere nun in weiter entfernte Höfe bringen. Die betroffene Kreise suchen nach einer Lösung.

Bis auf Weiteres wird in Brensbach (Odenbach) nicht mehr geschlachtet. Der letzte verbliebene große Schlachthof in Südhessen hat den Betrieb am Dienstag eingestellt. Das habe die Betreiberfirma den Landkreisen Odenwald und Darmstadt-Dieburg am Donnerstag mitgeteilt, hieß es vom Odenwaldkreis. Begründet wurde der Schritt mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten.

Wie weiter mitgeteilt wurde, wäre der Betrieb des seit dem Frühjahr in Insolvenz befindlichen Schlachthofs ohnehin zum 30. September eingestellt worden. Nun ist also zwei Monate früher Schluss. Auf die geplante Modernisierung soll das keinen Einfluss haben.

Formeller Eintrag ins Register steht noch aus

Die Landkreise sind nicht an der Betriebsgesellschaft beteiligt, hatten aber die Mehrheitseignerschaft an der Bauträger GmbH angestrebt, der die Immobilie gehört, in der sich der Schlachthof befindet. Dies sei soweit gelungen, es fehle noch der formelle Eintrag beim Registergericht, teilte der Odenwaldkreis mit.

Die beiden Kommunen hatten im vergangenen Jahr beschlossen, die Bauträger-Gesellschaft zu übernehmen, um die dringend fällige Modernisierung des Schlachthofs voranzutreiben. Die jeweiligen Kreistage stimmten dem zu. Beschlossen wurden auch Ausfallbürgschaften von je 125.000 Euro.

"Tierwohl und nachhaltige Wertschöpfung"

"Mit der Modernisierung möchten wir unserer regionalen Landwirtschaft hohe Tierschutzbedingungen, kurze Transportwege und eine gute nachhaltige Wertschöpfung ermöglichen", sagte im Februar der Erste Kreisbeigeordnete des Landkreises Darmstadt-Dieburg, Lutz Köhler (CDU).

Denn nachdem der Schlachthof in Mannheim schon seine Tore geschlossen hatte, blieb für die Landwirte der Region nur noch der Weg nach Brensbach, um den Tieren stundenlange Transporte zu ersparen.

Da schon früh klar war, dass die Modernisierung mit dem alten Pächter nicht möglich sein würde, wird bereits länger nach einem neuen Betreiber gesucht. Diese Bemühungen werden jetzt wohl intensiviert, damit es in Brensbach möglichst bald weitergehen kann. Ob das schon im Oktober sein wird, ist ungewiss.

Wann geht es weiter?

Vorläufig müssen Tierhalter ihre Schlachttiere wohl wieder zu weiter entfernten Höfen etwa in Bayern oder Baden-Württemberg bringen. Es gebe einige Metzgerbetriebe in der Region, die schlachteten, sagte die Kreissprecherin. Diese hätten jedoch nur geringe Kapazitäten.