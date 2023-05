Der Bund für Umwelt und Naturschutz in Hessen (BUND) klagt gegen die erneute Erweiterung der Halde Hattorf des Salz- und Düngemittelkonzerns K+S.

Der Hessische Verwaltungsgerichtshof in Kassel bestätigte am Donnerstag den Eingang einer entsprechenden Klage. Das Kasseler Regierungspräsidium hatte die Erweiterung der Halde zur Entsorgung fester Salzabfälle um weitere knapp elf Hektar Anfang April genehmigt. Der BUND befürchtet dadurch größere Salzeinträge in die Werra und fordert, Rückstände aus dem Kalibergbau in den ausgebeuteten Bergwerken einzulagern.