Continental-Autosparte: Hauptsitz künftig in Frankfurt

Der Hauptsitz der Autosparte von Continental soll künftig in Frankfurt angesiedelt werden. Das teilten die Stadt und das Unternehmen am Mittwoch mit.

Veröffentlicht am 19.03.25 um 12:54 Uhr

Der Konzern will seine Autosparte in ein eigenständiges Unternehmen überführen, das an die Börse gehen soll. Das neue Unternehmen mit weltweit rund 90.000 Mitarbeitern wird dann künftig von Frankfurt-Rödelheim aus geleitet, wo derzeit schon rund 4.200 Beschäftigte arbeiten. Oberbürgermeister Josef (SPD) sagte, die Entscheidung stärke die Vielfalt und Widerstandsfähigkeit des Standorts.