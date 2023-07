Deutsche Börse hebt Ziele an

Die Deutsche Börse hat nach Bekanntgabe der Zahlen für das 2.Quartal ihre Ziele für das Geschäftsjahr angehoben.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stiegen die Nettoerlöse um ein Fünftel auf 1,22 Mrd Euro, wie der Konzern am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) zog um ein Viertel auf 733 Millionen Euro an. Der Gewinn lag bei 443 Mio Euro nach 341 Mio Euro im Vorjahresquartal.

Das Management geht davon aus, seine Prognose für das Geschäftsjahr zu übertreffen. Für die Nettoerlöse lag die Spanne zwischen 4,5 Milliarden und 4,7 Milliarden Euro, beim operativen Ergebnis zwischen 2,6 und 2,8 Milliarden.