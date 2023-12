Die Deutsche Börse in Frankfurt kauft erstmals seit sechs Jahren eigene Aktien zurück.

Vom 2. Januar an will der Dax-Konzern für bis zu 300 Millionen Euro eigene Papiere erwerben. In einem Zeitraum bis längstens Mai 2024 sollen bis zu 14 Millionen Aktien zurückgekauft werden, teilte die Börse am Mittwoch mit.