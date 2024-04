Die Deutsche Börse mit Hauptsitz in Frankfurt bleibt dank einer Übernahme und gut laufender Geschäfte in vielen ihrer Sparten auf Rekordkurs.

In den ersten drei Monaten kletterten die Erlöse um 16 Prozent auf 1,43 Milliarden Euro nach oben, teilte das Dax-Unternehmen am Dienstagabend mit. Der Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibunden (Ebitda) zog um 13 Prozent auf 875 Millionen Euro an. Während der Anstieg der Erträge wie erwartet ausfiel, übertraf das operative Ergebnis die Erwartungen deutlich. Für 2024 sollen die Nettoerlöse auf mehr als 5,6 Milliarden Euro kommen.