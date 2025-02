Deutsche Umwelthilfe findet Anwohnerparken zu billig

Das Anwohnerparken ist nach Ansicht der Deutschen Umwelthilfe (DUH) auch in hessischen Städten zu günstig.

So zahlen Anwohner in Frankfurt, Darmstadt und Wiesbaden 120 Euro pro Jahr für einen entsprechenden Parkausweis. In Offenbach sind es 75 Euro, in Hanau 60 Euro und in Kassel 21 bis 30 Euro. Die DUH fordert eine jährliche Mindestgebühr von 360 Euro für einen Anwohnerparkausweis. Höhere Parkgebühren seien ein notwendiger Schritt für die Mobilitätswende, sagte Bundesgeschäftsführer Resch. Für ihre neue Untersuchung hat die DUH 107 deutsche Städte befragt. Als positive Beispiele hob sie die nordrhein-westfälischen Städte Münster und Bonn hervor, die 260 Euro und 360 Euro im Jahr verlangen.