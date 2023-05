Einkommen in 2021 deutlich gestiegen

Das verfügbare Einkommen der hessischen Privathaushalte hat im Jahr 2021 überdurchschnittlich zugenommen.

Im Vergleich zu 2020 stieg es um 2,3 Prozent pro Kopf, wie das Statistische Landesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Damit standen den Hessinnen und Hessen nach Abzug von Steuern und Sozialbeiträgen durchschnittlich 570 Euro mehr Einkommen zum Konsum oder Sparen zur Verfügung. Bundesweit sei das Einkommensniveau um 2,1 Prozent gestiegen - also um rund 500 Euro pro Person. Hessen liegt im Ländervergleich über dem Durchschnitt.