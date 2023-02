Verhandlungen am UKGM angelaufen

Am Uniklinikum Gießen und Marburg (UKGM) haben am Donnerstag die Verhandlungen für einen Entlastungstarifvertrag begonnen.

Die Gespräche laufen zwischen der UKGM-Geschäftsleitung und der Gewerkschaft Verdi. Einem Sprecher zufolge verlief der erste Tag ergebnislos. Weiter verhandelt werden soll am 9. März in Gießen, danach ist ein weiterer Verhandlungstermin bis zum 24. März vorgesehen. An diesem Stichtag endet das 100-Tage-Ultimatum der UKGM-Beschäftigten.

Sollten die Gespräche ergebnislos enden, drohen dann großangelegte Streiks.