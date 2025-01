Flughafen Frankfurt - Terminal 3 Gastro-Flächen vergeben

In einem Auswahlprozess vergab Betreiber Fraport zwölf Flächen an das Unternehmen Avolta und zehn Flächen an Lagardere.

Sie werden dort auf 2.900 Quadratmetern unter verschiedenen eigenen und Franchise-Konzepten Getränke und Speisen an die Besucher verkaufen. Im Terminal 3 läuft derzeit der Innenausbau. Es soll 2026 eröffnet werden. Noch nicht abgeschlossen ist die Vergabe von 65 Flächen für den Einzelhandel. Der Mieter-Mix stehe aber bereits fest.