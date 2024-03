Die Warnstreik-Welle bei der Lufthansa geht weiter: Die Gewerkschaft Verdi hat für Donnerstag und Freitag das Bodenpersonal zu einem zweitägigen Ausstand aufgerufen. Dem Frankfurter Flughafen droht erneut der Kollaps.

Die Gewerkschaft Verdi rief am Montag das gesamte Bodenpersonal der Lufthansa für Donnerstag und Freitag dieser Woche zu einem Ausstand auf. Er soll in den "passagiernahen Bereichen" am Donnerstag um 4.00 Uhr beginnen und am Samstag um 7.10 Uhr enden.

Im laufenden Tarifkonflikt für rund 25.000 Bodenbeschäftigte hatte es bereits zwei Warnstreikwellen gegeben, die den Passagierverkehr jeweils für rund einen Tag lahmlegten. Auch diesmal ist wieder mit massiven Ausfällen zu rechnen.

In der vergangenen Woche hatte Verdi Lufthansa-Betriebsteile in der Technik und Frachtabfertigung bestreikt, um ein verbessertes Angebot des Unternehmens zu erzwingen. Reisende blieben von dem Ausstand verschont.

Gewerkschaft bedauert Auswirkungen für Passagiere

Verdi-Verhandlungsführer Marvin Reschinsky bedauerte nun in einer Mitteilung die Auswirkungen auf Passagiere. "In den vergangenen Tagen haben wir bewusst den Passagierverkehr mit unseren Streiks ausgelassen. Lufthansa vermittelt uns mit dem Ignorieren unserer Verhandlungsaufforderung jedoch, dass sie sich erst bewegen wird, wenn der Druck weiter steigt." Für die Passagiere brauche es "dringend Lösungen und Zuverlässigkeit".

Verdi hatte 12,5 Prozent mehr Geld und eine Inflationsausgleichsprämie bei einem Jahr Laufzeit gefordert. Die Lufthansa hat bislang bei 28 Monaten Laufzeit 10 Prozent höhere Gehälter angeboten. Die nächste Runde ist für den 13. und 14. März angesetzt. Für frühere Gespräche ist Verdi nur bei einem erhöhten Angebot bereit.

Die Airline hatte sich zuletzt über die fortgesetzten Warnstreiks empört gezeigt und besonders die Vorbedingungen von Verdi kritisiert, um an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Der Konzern stellte deswegen die Tarifverhandlungen insgesamt infrage.