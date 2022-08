Flughafenbetreiber Fraport in Frankfurt rechnet trotz der Engpässe im Passagierverkehr für 2022 mit mehr Fluggästen als zuletzt.

Statt 39 bis 46 Millionen würden in diesem Jahr 45 bis 50 Millionen Passagiere erwartet, so das Unternehmen am Dienstag. Wegen der Abschreibung des Flughafens in St. Petersburg dürfte der Konzerngewinn für 2022 aber höchstens 100 Millionen Euro betragen.