Im Winterflugplan des Frankfurter Flughafens sind wieder deutlich mehr Verbindungen vorgesehen. Laut Fraport heben fast so viele Maschinen ab wie zuletzt vor Corona. Auch zwei neue Airlines sind am Start.

Die Zahl der Flugverbindungen vom Frankfurter Flughafen erhöht sich in den kommenden Monaten um 16 Prozent, wie der Betreiber Fraport am Mittwoch mitteilte. Mit durchschnittlich 3.759 Passagierflügen pro Woche sei das Angebot im Winterflugplan wieder fast so groß wie im Winter vor Corona (2019/2020). Damals waren es 4.130 Flüge pro Woche, im Corona-Winter 2020/21 nur rund 1.000 Flüge.

Diesen Winter sind laut Fraport 2.765 Verbindungen zu 126 Zielen innerhalb von Europa vorgesehen. 994 Langstreckenflüge pro Woche bringen Passagiere zu ferneren Zielen (116). Der Winterflugplan gilt mit Beginn der Zeitumstellung ab kommenden Sonntag bis zum 31. März 2024.

Zwei neue Airlines ab Dezember

Insgesamt fliegen 82 Airlines zu weltweit 242 Zielen in 94 Ländern. Damit sei der Flughafen Frankfurt weiterhin Deutschlands wichtigstes internationales Luftverkehrsdrehkreuz mit den meisten interkontinentalen Zielen, so Fraport.

Ab Dezember heben außerdem zwei neue Fluggesellschaften ab Frankfurt ab. Die griechische Airline Sky Express fliegt sechs Mal pro Woche nach Athen, sodass es dann insgesamt 40 Verbindungen pro Woche zur griechischen Hauptstadt gibt. Zudem bietet die isländische Fluggesellschaft Play mehrmals wöchentlich Flüge zum Flughafen Keflavik an, nahe der isländischen Hauptstadt Reykjavik.