Frauen bekommen in Hessen rund ein Fünftel weniger Gehalt als Männer. Der sogenannte Gender Pay Gap lag 2024 bei 19 Prozent. Auch bei gleichem Job und gleicher Qualifikation verdienen Frauen weniger.

Der Gender Pay Gap in Hessen ist weiter hoch. Bild © Imago Images

Der Verdienstunterschied zwischen Frauen und Männern, der sogenannte Gender Pay Gap, hat im Jahr 2024 in Hessen bei 19 Prozent gelegen. Das teilte das Statistische Landesamt am Donnerstag mit.

Mit einem Bruttostundenverdienst in Höhe von 23,68 Euro verdienten Frauen durchschnittlich 5,54 Euro und somit 19 Prozent weniger als Männer (29,22 Euro). Im Jahr 2023 hatte der Gender Pay Gap in Hessen noch 20 Prozent betragen. In Deutschland lag der Gender Pay Gap im Jahr 2024 bei 16 Prozent und damit unter dem hessischen Ergebnis.

Verdienstunterschied nimmt im Alter zu Die unter 25-jährigen Frauen verdienten im Jahr 2024 durchschnittlich drei Prozent mehr als die Männer in ihrem Alter. Ab 25 Jahren zeigte sich jedoch eine Trendumkehr. Bei den 25- bis 29-Jährigen hatten Männer im Durchschnitt einen um fünf Prozent höheren Bruttostundenverdienst als Frauen. In allen nachfolgenden Altersgruppen war die Differenz zwischen den Geschlechtern noch größer. Frauen sind bei der Geburt ihres ersten Kindes laut Statistischem Bundesamt 30,6 Jahre alt. Ab diesem Alter stieg der Verdienstunterschied deutlich an. "Dies weist auf den Einfluss von familienbedingten Erwerbsunterbrechungen hin, zum Beispiel durch Kinderbetreuung", hieß es dazu in dem Bericht. Am größten war der Gender Pay Gap mit 28 Prozent bei den 55- bis 59-Jährigen. Acht Prozent ohne messbare Gründe Rund 60 Prozent des Verdienstunterschieds zwischen Frauen und Männern im Jahr 2024 ließen sich anhand von messbaren strukturellen Unterschieden erklären. Hierzu zählten zum Beispiel unterschiedliche Branchen, Berufe und Anforderungsniveaus. So waren Frauen öfter als Männer in Branchen oder Berufen tätig, die schlechter bezahlt werden, oder arbeiteten in Jobs mit einem geringeren Anforderungsniveau. Bei den restlichen 40 Prozent konnten keine strukturellen Gründe gemessen werden. Es verblieb somit für das Jahr 2024 ein unerklärter Verdienstunterschied – bereinigter Gender Pay Gap genannt – in Höhe von acht Prozent. Das heißt, Frauen verdienten in Hessen, bei vergleichbarer Tätigkeit und Qualifikation, gleichem Dienstalter und einer Beschäftigung mit vergleichbarem Umfang, acht Prozent weniger pro Stunde als Männer. Bereinigter Gender Pay Gap stieg "Insbesondere der Beschäftigungsumfang wirkte sich 2024 weniger stark auf den Unterschied der Bruttostundenverdienste aus und erklärte den Verdienstunterschied somit nur noch in einem geringeren Umfang", hieß es in einer Mitteilung dazu. Der bereinigte Gender Pay Gap nahm gegenüber dem Vorjahr um zwei Prozentpunkte zu. Für Deutschland lag der bereinigte Gender Pay Gap im Jahr 2024 unverändert bei sechs Prozent. Redaktion: Michelle Goddemeier Sendung: hr INFO, 13.02.25, 21:00 Uhr Quelle: dpa/lhe

