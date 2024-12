Mitte Dezember war die sanierte Riedbahnstrecke wiedereröffnet worden - doch auf einigen Linien waren immer noch Ersatzbusse unterwegs. Jetzt sind auch die letzten S-Bahnen und Regionalbahnen wieder regulär im Einsatz.

Veröffentlicht am 24.12.24 um 10:58 Uhr

Auf der Riedbahnstrecke zwischen Mannheim und Frankfurt sind seit der Nacht zum Heiligabend wieder alle Bahnlinien nach Fahrplan unterwegs. Das bestätigte ein Bahnsprecher am Dienstag auf Anfrage.

Die S-Bahn-Linien S8 (Mannheim nach Biblis) und S9 (Mannheim nach Groß-Rohrheim) fahren demnach wieder planmäßig. Gleiches gilt für die Regionalbahnlinien RB62 (Biblis nach Worms) und RB63 (Bensheim nach Worms). Bis einschließlich Montag hatte die Bahn auf diesen Strecken noch Ersatzbusse eingesetzt.

Audiobeitrag Bild © picture-alliance/dpa | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

Strecke war monatelang gesperrt

Die Riedbahn war schon Mitte Dezember symbolisch wiedereröffnet worden. Der Fernverkehr ist seitdem wieder regulär im Einsatz, beim Regionalverkehr hatte es noch Fahrplanänderungen gegeben. Für die Sanierungsarbeiten war die Strecke fünf Monate lange komplett gesperrt. Die Kosten für die Arbeiten betrugen laut Bahn rund 1,3 Milliarden Euro.

Die Bauunternehmen haben laut Deutscher Bahn insgesamt 111 Kilometer Gleise, 152 Weichen, 619 Signale, 15 Kilometer Schallschutzwände, 130 Kilometer Oberleitungen, 383 Oberleitungsmasten und acht Bahnsteige erneuert. Außerdem wurden 20 Bahnhöfe entlang der Strecke saniert.

Vorbild für weitere Sanierungen

Auf der Riedbahn hatte die Bahn zum ersten Mal eine Strecke für eine umfangreiche Sanierung komplett gesperrt. Nach diesem Vorbild sollen in den kommenden Jahren Dutzende weitere vielbefahrene Strecken umfassend modernisiert werden - inklusive monatelanger Vollsperrungen.

Mit den Generalsanierungen will die Bahn das an vielen Stellen völlig marode Schienennetz wieder fit machen und die Pünktlichkeit besser in den Griff bekommen.