Neues Fernwärmekraftwerk in Hanau

Blockheizkraftwerksbau in Hanau

In Hanau hat auf dem Gelände einer ehemaligen US-Kaserne der Bau eines neuen Blockheizkraftwerks begonnen.

Das zunächst mit Erdgas betriebene Kraftwerk soll die Fernwärmeversorgung der Stadt sichern und im Vergleich zur bisherigen Wärmeversorgung durch das nahe Steinkohlekraftwerk Staudinger rund 40 Prozent Kohlendioxid einsparen, wie Oberbürgermeister Kaminsky (SPD) am Dienstag auf der Baustelle sagte. In einem nächsten Schritt soll dann die Abwärme eines Großrechenzentrums genutzt werden, das auch auf dem riesigen Areal am Stadtrand entstehen soll.