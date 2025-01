Anfahren, Bremsen, Warten: Wer in Frankfurt mit dem Auto unterwegs ist, steckt oft genug fest oder kommt nur langsam voran. Im Ranking des Kartenanbieters TomTom steht Wiesbaden deutlich besser da.

Für zehn Kilometer Strecke brauchen Autofahrer in Frankfurt im Schnitt 26 Minuten und 27 Sekunden: An der Ampel warten, Stau, Feierabendverkehr - Autofahrer sind hier mit durchschnittlich 23 Kilometern pro Stunde in der Stadt unterwegs. Das geht aus einer Analyse der Verkehrsmuster durch den Kartenspezialist TomTom hervor. Demnach brauchen in Deutschland nur Autofahrer in Berlin länger.

Donnerstags ab 17 Uhr ist am meisten los

Der Zeitverlust durch Staus und Verkehrsbehinderungen stieg in Frankfurt sowohl morgens als auch abends auf 80 Stunden pro Jahr. Für das Jahr 2024 wurden den Angaben zufolge die Daten von Smartphones und fest verbauten Navigationssystemen ausgewertet. Weltweit wertete TomTom Daten aus rund 600 Millionen Fahrzeugen aus.

Beim Zeitverlust durch Stau und Verkehrsbehinderungen liegt Frankfurt demnach auf Platz 20 im bundesweiten Städtevergleich. Besonders hoch ist die Verkehrsbelastung in der Mainmetropole donnerstags zwischen 17 und 18 Uhr mit einem Stau-Niveau von 60 Prozent.

In Wiesbaden läuft es flüssiger

In Wiesbaden verbesserte sich der Auswertung zufolge der Verkehrsfluss. Die Durchschnittsgeschwindigkeit in der Innenstadt der Landeshauptstadt stieg 2024 auf 31 Kilometer pro Stunde

In Wiesbaden brauchte man im Durchschnitt deutlich kürzer für eine zehn Kilometer lange Strecke als in Frankfurt: nur 19 Minuten und 38 Sekunden. Dort sank zudem der Zeitverlust durch Staus auf 56 Stunden pro Jahr. Besonders hoch ist die Verkehrsbelastung in der Landeshauptstadt dienstags zwischen 8 und 9 Uhr mit einem Stau-Niveau von 56 Prozent.

Kassel ist die dritte Stadt in Hessen, die es im Negativ-Ranking der längsten Zeit für zehn Kilometer unter die ersten 29 Städte in Deutschland geschafft hat . Hier brauchen Autofahrer rund 20 Minuten für zehn Kilometer Strecke.

Frankfurt immer noch besser als London

Im nationalen Vergleich liegt Wiesbaden bei der Fahrzeit für zehn Kilometer in der Innenstadt auf Platz 14, beim Zeitverlust durch Stau und Verkehrsbehinderungen auf Platz 18.

In Europa ist London laut der Studie die langsamste Stadt mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 18 Kilometern pro Stunde und einer Fahrzeit für zehn Kilometer von über 33 Minuten. Bukarest ist europaweit mit 48 Prozent die Stadt mit dem höchsten Stau-Niveau im Jahresdurchschnitt. Der jährliche Zeitverlust der Autofahrer beträgt hier rund 150 Stunden.