Region fordert schnellen Brückenneubau und DFB ermittelt gegen Eintracht Frankfurt

Die Sperrung der Zeller Brücke bereitet Betrieben Probleme, Eintracht Frankfurt hat Ärger wegen eines 14-Jährigen, und der geplante Superblock in Darmstadt ist im Grunde Geschichte. Das und mehr gibt es in Sven-Oliver Schibats Blick auf den Tag.

Man kennt es aus Actionfilmen: Ein Gebäude wird von fiesen Bösewichten besetzt, woraufhin sich ein schwer bewaffnetes Team der Polizei von einem Hubschrauber auf das Dach abseilt, um Hilfe zu leisten.

Genau das gab es gestern auch in Frankfurt zu sehen. Über dem Westend-Tower schwebte ein Hubschrauber, aus dem sich mehrere Personen abseilten. Allerdings gab es keinen Grund zur Panik: Das Ganze war nur eine Übung.

Dieser Artikel hier ist hingegen keine Übung. Wir machen jetzt ernst - und zwar mit diesen Themen:

Die Rückkehr des Bodenfrosts

Es gibt ein Wort, das man Mitte Mai eigentlich nicht mehr hören oder lesen möchte: Bodenfrost. Und dennoch kommen wir nicht drumherum, denn in der kommenden Nacht könnte es genau das geben. Bei Tiefstwerten von 7 bis 0 Grad muss man leider damit rechnen.

Immerhin sind für morgen weder Glatteis noch Neuschnee angekündigt. Dennoch wird es der kühlste Tag der Woche: In Hessen werden morgen maximal 17 Grad erreicht. Auf dem Hohen Meißner werden es sogar nur 8 Grad. Aber keine Angst, das bleibt nicht so. Am Montag können es schon wieder bis zu 22 Grad werden.

Unsere heutige Momentaufnahme wäre mit Schnee vielleicht noch beeindruckender, doch das Schloss Braunfels macht sich auch umgeben von grünen Bäumen sehr gut.

"Das Schloss Braunfels erhebt sich majestätisch aus einer grünen Idylle" schreibt uns hessenschau.de-Nutzer Jan Karges zu seiner Aufnahme. Bild © Jan Karges

Betriebe leiden unter Sperrung der B45-Brücke und fordern Turbo-Neubau

Die Zeller Brücke an der B45 bei Bad König ist seit über drei Wochen wegen Rissen im Beton gesperrt. Die Beschädigung ist so stark, dass eine Sanierung nicht mehr möglich ist und nur noch ein Neubau bleibt. Wie lange dieser dauern wird, ist aber noch unklar.

Die Sperrung hat nicht nur für Auto- und Bahnfahrende erhebliche Folgen, sondern beeinträchtigt auch die Wirtschaft der Region. Laut einer Umfrage der IHK Darmstadt sind rund drei Viertel der befragten Unternehmen im Einzugsgebiet betroffen.

Videobeitrag Bahnstrecke unter baufälliger B45-Brücke gesperrt Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

Viele von ihnen berichten von wöchentlichen Umsatzverlusten zwischen 1.000 und 20.000 Euro. Neben logistischen Problemen erschwert die Sperrung auch die Erreichbarkeit für Kundinnen und Kunden. Etwa die Hälfte der Betriebe fühlt sich stark bis sehr stark beeinträchtigt.

Ein Beispiel ist ein Feinkostladen in Bad König, der einen Umsatzrückgang von 48 Prozent verzeichnet. Das Restaurant Poseidon zum Seeblick schreibt auf Instagram, dass viele glauben, Bad König sei nicht oder nur schwer zu erreichen, was jedoch so nicht korrekt sei. Das dadurch entstandene Bild schade ihnen allerdings massiv.

DFB ermittelt gegen Eintracht Frankfurt wegen Einsatz von 14-Jährigem

Eintracht Frankfurt steht im Fokus einer DFB-Ermittlung, weil der 14-jährige Niko Ilicevic in zwei Testspielen eingesetzt wurde. Der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) bestätigte die Untersuchungen, da Junioren unter 16 Jahren laut DFB-Jugendordnung grundsätzlich nicht in Herrenmannschaften spielen dürfen. Ilicevic erzielte in den Spielen gegen den FSV Geislitz (14:0) und den SC Weimar (7:1) jeweils ein Tor.

Sportvorstand Markus Krösche übernahm die Verantwortung für den Regelverstoß. Er erklärte, man habe nicht "auf dem Schirm" gehabt, dass die Regularien auch für Freundschaftsspiele gelten würden. Zudem betonte er, dass Ilicevic den Einsatz aufgrund seiner Entwicklung sportlich verdient hatte.

Niko Ilicevic, Neffe des ehemaligen Bundesliga-Profis Ivo Ilicevic, spielt normalerweise in der U17 der Frankfurter.

Superblock wird endgültig zum Superflop

Darmstadts ambitioniertes Vorhaben, im Lichtenbergquartier Hessens ersten Superblock zu etablieren, ist weitgehend gescheitert. Der Magistrat hat lediglich die Umsetzung kostengünstiger Maßnahmen aus der ersten Planungsstufe beschlossen. Grund hierfür sei die angespannte Haushaltslage.

Anstelle eines umfassenden Verkehrsversuchs mit wissenschaftlicher Begleitung wird nun ein "Verkehrskonzept" umgesetzt, das laut Mobilitätsdezernent Paul Wandrey (CDU) aus "Kleinstmaßnahmen" besteht.

Demnach sollen noch in diesem Jahr Markierungs- und Beschilderungsmaßnahmen erfolgen, um vor allem Schulwege sicherer zu machen. In weiteren Schritten sollen das Parken neu geordnet und einige Einbahnstraßen eingeführt werden.

Auch Carsharing-Angebote und Fahrradabstellplätze sollen ausgebaut werden, an mehreren Stellen werden zudem Sensoren zur Messung von Lärm, Feinstaub und Klima installiert. Damit ist die ursprüngliche Vision eines autoarmen Vorzeigequartiers mit überregionaler Strahlkraft nahezu vollständig aufgegeben worden.

Weitere Themen des Tages

Pac-Man, Donkey Kong, Space Invaders: Man muss nicht in den 1980er Jahren gelebt haben, um diese Spiele zu lieben. Im Flipper- und Arcade-Museum in Seligenstadt kann man sie auf Originalgeräten zocken, manche von ihnen gibt es nur noch dort.

Audiobeitrag Bild © Arcade Museum Seligenstadt | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

Eine Neunjährige ist aus dem Fenster einer Grundschule in Bad Orb gestürzt und hat lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Die Polizei geht von einem Unfall aus.

Ein 14-Jähriger aus dem Lahn-Dill-Kreis soll Mitglied einer mutmaßlich rechten Terrorzelle sein. Wie kann es passieren, dass Jugendliche so früh radikalisiert werden? Und was lässt sich dagegen tun?

Videobeitrag Terrorzelle zerschlagen – Festnahmen in Hessen Video Bild © hessenschau.de Ende des Videobeitrags

Ein kurzer Blick über den Tellerrand