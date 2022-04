Die Verbraucherpreise in Hessen bleiben auf hohem Niveau.

Im April gab es einen Anstieg um 7,9 Prozent im Jahresvergleich, wie das Statistische Landesamt in Wiesbaden am Donnerstag berichtete. Im März hatte die Inflationsrate in Hessen bei 8,0 Prozent gelegen und im Februar bei 5,7 Prozent. Heizöl und Kraftstoffe seien im April günstiger als im Vormonat März gewesen.