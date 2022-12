Der Wasserstoffzug am Dienstag im Bahnhof Bad Homburg.

Der Wasserstoffzug am Dienstag im Bahnhof Bad Homburg. Bild © picture-alliance/dpa

Erster RMV-Wasserstoffzug von Frankfurt in den Taunus gestartet

Der Rhein-Main-Verkehrsverbund hat seinen ersten Wasserstoffzug von Frankfurt nach Bad Homburg geschickt. Die neuen Triebwagen lösen alte Diesel-Fahrzeuge ab. Bis die komplette Flotte von 27 Zügen in Betrieb ist, dauert es aber noch etwas.

Videobeitrag Video Wasserstoffzug-Projekt des RMV Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

Hessens Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) hat am Dienstag den ersten Wasserstoffzug des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV) auf den Namen "Bad Homburg" getauft.

Die Jungfernfahrt ging von Frankfurt in den namensgebenden Taunus-Ort. Das von Brennstoffzellen angetriebene Fahrzeug wird am 11. Dezember in den Regelbetrieb genommen.

Al-Wazir sprach von einem Meilenstein in der Verkehrswende. Das Projekt sei "enorm wichtig für mehr Klimaschutz", sagte Al-Wazir. "Es ist der richtige und wichtige Schritt Richtung klimafreundlicher Zukunft."

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts Einstellungen

Regel-Einsatz auf Linie RB15

Die neuen Züge werden zunächst auf der Linie RB15 (Frankfurt - Bad Homburg - Brandoberndorf) eingesetzt. Da nicht alle der bestellten 27 Züge pünktlich geliefert wurden, sind übergangsweise zusätzlich Züge einer anderen Bauart unterwegs.

Ab Frühjahr 2023 sollen dann auch die weiteren Linien des Taunusnetzes RB11, RB12 und RB16 mit der gesamten Flotte in den Betrieb genommen werden.

"Größte Wasserstoff-Flotte der Welt"

RMV-Chef Knut Ringat unterstrich am Dienstag Hessens Vorreiterrolle bei der Antriebswende. "Durch unseren Taunus fährt nun die größte Wasserstoff-Flotte der Welt."

Der Namen "Bad Homburg" zeige, "dass dieser Zug in die Region gehört". Die neuen Züge stießen nicht nur keine Diesel-Abgase aus, sondern seien auch komfortabler und leiser.

Weitere Informationen Ende der weiteren Informationen