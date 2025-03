Wegen eines massiven Stromausfalls ist der Londoner Flughafen Heathrow den kompletten Freitag geschlossen. Das hat auch Auswirkungen für Flüge von und nach Frankfurt.

Fluggäste warten am Flughafen Heathrow in London.

Fluggäste warten am Flughafen Heathrow in London. Bild © EPA

Der Londoner Flughafen Heathrow ist am Freitag wegen eines Stromausfalls geschlossen worden. "Heathrow ist von einem erheblichen Stromausfall betroffen", erklärte der Flughafenbetreiber auf seiner Website. Weiter teilte er mit, dass der Betrieb bis Mitternacht (Ortszeit, Samstag 1 Uhr MEZ) ausgesetzt werde. Grund für den Stromausfall sei ein Brand in einem Umspannwerk, das den Flughafen versorgt, teilte der Heathrow Airport weiter mit.

Streichungen und Umleitungen in Frankfurt - alle LH-Flüge annulliert

Heathrow ist mit jährlich rund 80 Millionen Passagieren der größte Flughafen Europas. Aus Frankfurt bietet die Lufthansa normalerweise fast stündlich einen Flug an. Auf der Webseite der Airline war für Freitag keine tagesaktuelle Flugbuchung nach Heathrow möglich. Wie ein Sprecher der Lufthansa auf Nachfrage mitteilte, "müssen alle Flüge der Lufhansa Group Airlines von und nach London Heathrow für diesen Freitag annulliert werden. Die von den Streichungen betroffenen Fluggäste wurden auf andere Flüge umgebucht und kontaktiert." Die Passagiere sollten sich frühzeitig über den Status ihres Fluges informieren.

Auch andere Fluggesellschaften wie British Airways sind betroffen. Laut digitaler Abflugseite des Frankfurter Flughafens wurden bis zum Abend insgesamt 14 Flüge nach Heathrow gestrichen. Andere Flugzeuge, die teils schon in der Luft waren und in Heathrow nicht landen konnten, wurden trotz der relativ großen Entfernung nach Frankfurt umgeleitet.

Ein Sprecher des Flughafenbetreibers Fraport sagte am Freitagmorgen auf Nachfrage, grundsätzlich habe die Sperrung in London "keine massiven Auswirkungen auf den Flugbetrieb hier". Für Freitag seien in Frankfurt insgesamt 1.230 Starts und Landungen geplant. Unterm Strich sollte die Zahl der Frankfurter Flüge am Freitag gleich bleiben.