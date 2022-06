Lufthansa-Chef Spohr rechnet bis zum Winter mit Problemen im Luftverkehr.

Die von Personalmangel, Teileknappheit und eingeschränktem Luftraum geprägte Situation werde sich "kurzfristig kaum verbessern", erklärte Spohr in einem Schreiben, das an die Passagiere gerichtet ist. Er entschuldigte sich dafür, dass das schnelle Hochfahren der Branche nach dem Corona-Einbruch mit Einbußen bei Verlässlichkeit und Pünktlichkeit einhergegangen sei. Man habe "an der ein oder anderen Stelle" beim Sparen übertrieben, so Spohr in einem zweiten internen Schreiben.