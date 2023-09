Dieser Mäusekot wurde in einer Serviceschale gefunden.

Dieser Mäusekot wurde in einer Serviceschale gefunden. Bild © Ordnungsamt Frankfurt

Mäusekot, verschimmelte Lebensmittel und Schaben im Verkaufsraum: Wegen "eklatanter Hygienemängel " hat das Frankfurter Ordnungsamt Restaurants, Lebensmittelmärkte und eine Bäckerei geschlossen.

Insgesamt zehn Betriebe hat das Ordnungsamt Frankfurt in der vergangenen Woche geschlossen. Als Gründe nannte die Stadt "eklatante Hygienemängel sowie Schädlingsbefall". Die betroffenen Betriebe sind über das gesamte Stadtgebiet verteilt.

Nach Angaben der Stadt handelt es sich bei den geschlossenen Betrieben um sieben Restaurants, zwei Lebensmittelmärkte und eine Bäckerei. Diese können erst dann wieder öffnen, wenn alle Mängel behoben wurden und das Ordnungsamt eine Freigabe erteilt.

Lebensmittelreste kleben an einer Haubenspülmaschine in Frankfurt. Bild © Ordnungsamt Frankfurt

Befall durch Ratten, Mäuse und Schaben

In neun der zehn Betriebe stellten die Kontrolleure einen Schädlingsbefall, etwa durch Ratten, Mäuse und Schaben, fest. So fanden sie Mäusekot an den Tellern und angefressene Lebensmittelverpackungen.

In acht Betrieben herrschten zudem "gravierende unhygienische Zustände durch mangelnde Grundsauberkeit, Schimmel und schlechte Warenpflege", hieß es in einer Mitteilung der Stadt. Bußgeldverfahren werden eingeleitet.

Lebende Schaben in einem Verkaufsraum in Frankfurt. Bild © Ordnungsamt Frankfurt

101 Betriebe in Frankfurt wurden geschlossen

Das Ordnungsamt in Frankfurt führte im ersten Halbjahr 2023 rund 2.600 Lebensmittelkontrollen durch. In diesem Rahmen wurden 101 Betriebe geschlossen. Das sind im Schnitt etwa vier pro Woche.

Außerdem wurden in diesem Jahr bislang 67 Frankfurter Betriebe auf der Meldeplattform des Verbraucherfensters Hessen, der sogenannten Hygieneplattform, veröffentlicht. Im Jahr 2022 waren es noch 55. Ein Eintrag dort erfolgt, wenn wiederholt gegen Vorgaben verstoßen und ein Bußgeld von mindestens 350 Euro verhängt wurde oder eine Sanktionierung wegen einer Straftat zu erwarten ist.

Weitere Informationen Hygieneplattform des Verbraucherfensters Hessen Auf der Hygieneplattform der Landesregierung werden Verstöße gegen das Lebensmittelrecht von den zuständigen Lebensmittelüberwachungsbehörden der Landkreise und kreisfreien Städte veröffentlicht. Die dort gelisteten Betriebe können entweder in einer barrierearmen Listenübersicht oder über ein Kartenmodul mit Umkreissuche nachgesehen werden und sind für ein halbes Jahr dort erfasst. Ein Beschwerde-Button gibt Verbraucherinnen und Verbraucher die Möglichkeit, auch selbst Hinweise auf unhygienische Zustände in Betrieben in Hessen zu geben und Fotos an die Behörden übermitteln. Ende der weiteren Informationen

