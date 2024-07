Mieten in Frankfurt etwa doppelt so hoch wie in Nordhessen

Kurzmeldung Mieten in Frankfurt etwa doppelt so hoch wie in Nordhessen

Die Mieten im Rhein-Main-Gebiet sind ungefähr doppelt so hoch wie in manchen Regionen in Nordhessen.

Das teilte das Statistische Landesamt in Wiesbaden unter Berufung auf die bundesweite Zensus-Erhebung mit. Erstmals wurde dabei flächendeckend die durchschnittliche Nettokaltmiete erhoben. Sie betrug in Hessen 8,21 Euro pro Quadratmeter zum Stichtag 15. Mai 2022. Frankfurt war mit 10,58 Euro pro Quadratmeter landesweit am teuersten. Die niedrigsten Durchschnittsmieten mit 4,81 Euro wurden im im Werra-Meißner-Kreis ermittelt.