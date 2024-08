Nahverkehr um Frankfurt S-Bahn-Strecke kann bis Usingen verlängert werden

Hochtaunus und Frankfurt sollen näher zusammenrücken. Deshalb ist geplant, die S-Bahn-Linie S5 über Friedrichsdorf hinaus zu verlängern. Nun liegt eine wichtige Genehmigung vor.

S-Bahn in Frankfurt.

S-Bahn in Frankfurt.

Der Verkehrsverband Hochtaunus (VHT) hat das Baurecht für die Elektrifizierung und den Ausbau der Taunusbahn erhalten. Das Regierungspräsidium Darmstadt legte den Planfeststellungsbeschluss dazu vor, wie VHT-Geschäftsführer Frank Denfeld und Landrat Ulrich Krebs (CDU) am Donnerstag mitteilten.

Der Verkehrsverband kann nun seine Planungen vorantreiben, mit denen er die Gleise zwischen Friedrichsdorf und Usingen im Hochtaunuskreis für einen S-Bahn-Betrieb ertüchtigen will. Die rund 18 Kilometer lange Strecke soll elektrifiziert werden, also eine Oberleitung erhalten, damit die strombetriebenen Züge dort fahren können. Der Bahnhof Usingen wird demnach umgebaut.

Außerdem soll der Abschnitt zwischen den Bahnhöfen Saalburg/Lochmühle und Wehrheim ein zweites Gleis erhalten. Dadurch werde der angestrebte halbstündige Takt der S-Bahnen auf der ansonsten eingleisigen Strecke möglich, sagte ein VHT-Sprecher. "Damit rückt das Usinger Land näher an Frankfurt heran", sagte Landrat Krebs.

Genau dies sei das Ziel des Vorhabens, bekräftigte der Geschäftsführer des Rhein-Main-Verkehrsverbunds (RMV), Knut Ringat. Mehr Menschen sollten umweltfreundlich zwischen Metropole und Region mobil sein können.

Wasserstoffzüge fahren auch

Bislang pendelt die S-Bahn-Linie S5 zwischen Friedrichsdorf und dem Frankfurter Südbahnhof. Auf der Strecke der Taunusbahn (RB15) sind nach längeren Anlaufschwierigkeiten derzeit ausschließlich Wasserstoffzüge unterwegs.

Neben den dann bis Usingen verkehrenden S-Bahnen sollen auch in Zukunft dort Wasserstoffzüge fahren: von Waldsolms-Brandoberndorf (Lahn-Dill) bis Usingen beziehungsweise zu Stoßzeiten bis Frankfurt. Manche bislang auf der RB15 eingesetzten Wasserstoffzüge sollen auf anderen Linien zum Einsatz kommen.

Noch in diesem Herbst will der Verkehrsverband Hochtaunus einen Zeitplan für die weitere Planung und für den möglichen Baubeginn sowie einen aktuellen Stand der voraussichtlichen Kosten vorlegen. Nach Angaben des VHT-Sprechers sollen die ersten S-Bahnen bis Usingen noch in diesem Jahrzehnt fahren.