Rewe plant die Schließung der Glockenbrot-Bäckerei in Frankfurt – 480 Arbeitsplätze sind bedroht. Doch die Belegschaft will das nicht hinnehmen. Gewerkschaft und Betriebsrat organisieren Proteste.

Die Schließungspläne der Rewe-Gruppe für die Glockenbrot-Großbäckerei in Frankfurt-Fechenheim treffen auf Widerstand bei der Belegschaft. Zusammen mit der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) will der Betriebsrat den Standort und die rund 500 Arbeitsplätze erhalten. Am Freitag fand eine Betriebsversammlung statt, die am Nachmittag vor den Werkstoren fortgesetzt wurde.

Vor wenigen Tagen hatte die Rewe-Gruppe ihre Pläne vorgestellt, die eigene Brotproduktion an die Hamburger Harry-Brot abzugeben. Während der Glockenbrot-Standort im bayerischen Bergkirchen mit sämtlichen Beschäftigten übernommen werden soll, steht für das Werk in Frankfurt-Fechenheim die Schließung in drei bis fünf Jahren im Raum. Harry plant stattdessen eine neue Großbäckerei auf einem Rewe-Grundstück im nahen Erlensee bei Hanau.

Betriebsrat findet Schließung nicht akzeptabel

Rewe will nach eigener Ankündigung mit dem Betriebsrat über eine Betriebsänderung beraten, einschließlich Interessenausgleich und Sozialplan, um sozialverträgliche Lösungen für die Mitarbeitenden zu finden.

Man akzeptiere die Schließung nicht, erklärte der Frankfurter Betriebsratsvorsitzende Georgios Tsobanakis. "Unsere Kolleginnen und Kollegen sind wütend und tief enttäuscht, aber wir lassen uns nicht unterkriegen. Die Belegschaft steht solidarisch zusammen!"

NGG fordert Respekt für die gute Arbeit

Der NGG-Landesbezirksvorsitzende Uwe Hildebrandt bezeichnet die Rewe-Entscheidung als Skandal. Ein erfolgreiches Unternehmen werde mutwillig zerschlagen, "ohne Rücksicht auf die Menschen, die mit harter Arbeit und jahrzehntelangem Einsatz diesen Betrieb aufgebaut haben". "Wir fordern Respekt für die gute Arbeit der Beschäftigten und Zukunftsperspektiven für den Produktionsstandort und insbesondere für die dort arbeitenden Menschen."

Die Glockenbrot-Bäckerei wurde 1904 gegründet, seit 1986 gehört sie zur Rewe-Gruppe, der Standort in Bayern seit 2010. Die Bäckereien haben bislang ausschließlich für Rewe und Penny produziert.